Нападающий Барселоны пропустит игру против Атлетико из-за травмы
Рэшфорд вынужден пропустить первую встречу полуфинала Кубка Испании
Нападающий каталонской «Барселоны» Маркус Рэшфорд вынужден пропустить первую встречу полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико», запланированную на 12 февраля, по причине травмы колена. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале «сине-гранатовых».
«Маркус Рэшфорд ощущает болезненные симптомы в области левого колена вследствие ушиба, полученного в ходе субботнего противостояния с «Мальоркой» на стадионе «Камп Ноу». Форвард не сможет помочь команде в кубковом поединке с мадридским «Атлетико» в ближайший четверг», – указывается в официальном релизе пресс-службы.
В рамках 23-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала уверенную победу над «Мальоркой» (3:0), однако Рэшфорд покинул поле на 67-й минуте из-за повреждения.
В текущем розыгрыше национального первенства 28-летний нападающий принял участие в 21 матче, записав на свой счет четыре точных удара и семь результативных пасов.
Кроме того, в активе игрока значатся три встречи, один гол и один ассист в Кубке Испании, а также восемь матчей в Лиге чемпионов, где он отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
