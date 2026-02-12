Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Барселоны пропустит игру против Атлетико из-за травмы
Испания
12 февраля 2026, 03:10 |
43
0

Нападающий Барселоны пропустит игру против Атлетико из-за травмы

Рэшфорд вынужден пропустить первую встречу полуфинала Кубка Испании

12 февраля 2026, 03:10 |
43
0
Нападающий Барселоны пропустит игру против Атлетико из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий каталонской «Барселоны» Маркус Рэшфорд вынужден пропустить первую встречу полуфинала Кубка Испании против мадридского «Атлетико», запланированную на 12 февраля, по причине травмы колена. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале «сине-гранатовых».

«Маркус Рэшфорд ощущает болезненные симптомы в области левого колена вследствие ушиба, полученного в ходе субботнего противостояния с «Мальоркой» на стадионе «Камп Ноу». Форвард не сможет помочь команде в кубковом поединке с мадридским «Атлетико» в ближайший четверг», – указывается в официальном релизе пресс-службы.

В рамках 23-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала уверенную победу над «Мальоркой» (3:0), однако Рэшфорд покинул поле на 67-й минуте из-за повреждения.

В текущем розыгрыше национального первенства 28-летний нападающий принял участие в 21 матче, записав на свой счет четыре точных удара и семь результативных пасов.

Кроме того, в активе игрока значатся три встречи, один гол и один ассист в Кубке Испании, а также восемь матчей в Лиге чемпионов, где он отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

По теме:
Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона
Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона
Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Маркус Рэшфорд Барселона травма Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид Мальорка
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
Футбол | 12 февраля 2026, 01:09 0
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста

Дилетта Леотта снова в центре внимания

Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2026, 19:15 3
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе

Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву

Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Футбол | 11.02.2026, 07:05
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 23:21
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11.02.2026, 17:12
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
11.02.2026, 17:05 2
Бокс
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем