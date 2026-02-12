Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона
Испания
12 февраля 2026, 03:19 | Обновлено 12 февраля 2026, 03:27
Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона

Первый матч 1/2 финала состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля 2026 года, в четверг, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

На поле стадионе «Метрополитано Стэдиум» в Мадриде встретятся «Атлетико» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная встреча состоится 3 марта 2026 года.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на платформе Maincast TV.

Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона где смотреть
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
