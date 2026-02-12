Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Ла Лиги высмеял компромисс Реала и УЕФА
Испания
12 февраля 2026, 05:19 | Обновлено 12 февраля 2026, 05:20
Тебас дал оценку конфликта относительно проекта Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал оценку урегулированию конфликта между мадридским «Реалом» и УЕФА относительно проекта европейской Суперлиги.

«Меньше трех месяцев назад Флорентино Перес утверждал, что любой компромисс с УЕФА будет расценен исключительно как капитуляция.

Сейчас мы наблюдаем классический этап: формирование медийного фона, призванного представить этот шаг как продуманный триумф.

Суть проблемы заключается не в самой смене курса, а в попытках отрицать очевидное. Подлинному лидеру нет нужды подменять факты и перечеркивать собственные заявления 90-дневной давности. Вести борьбу против собственных же слов оказалось невыполнимой задачей», – резюмировал глава испанского чемпионата.

Хавьер Тебас Реал Мадрид Ла Лига Европейская Суперлига Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник
