Де Дзерби покинул Марсель без компенсации, но с важным условием

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
12 февраля 2026, 05:56 | Обновлено 12 февраля 2026, 05:57
Неожиданный шаг бывшего тренера провансальцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Марселя» 11 февраля объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Роберто Де Дзерби.

Итальянский наставник принял решение отказаться от личной денежной компенсации за досрочное расторжение контракта, что позволило сторонам значительно быстрее завершить переговорный процесс.

Тем не менее Де Дзерби настоял на полноценной выплате неустоек всем участникам своего тренерского штаба, состоящего из семи помощников. Руководство французского клуба пошло навстречу специалисту и полностью удовлетворило данное требование.

Роберто Де Дзерби Марсель Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
