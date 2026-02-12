Де Дзерби покинул Марсель без компенсации, но с важным условием

Официальный сайт «Марселя» 11 февраля объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Роберто Де Дзерби.

Итальянский наставник принял решение отказаться от личной денежной компенсации за досрочное расторжение контракта, что позволило сторонам значительно быстрее завершить переговорный процесс.

Тем не менее Де Дзерби настоял на полноценной выплате неустоек всем участникам своего тренерского штаба, состоящего из семи помощников. Руководство французского клуба пошло навстречу специалисту и полностью удовлетворило данное требование.