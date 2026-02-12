Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший наставник Милана может возглавить Марсель
Франция
12 февраля 2026, 02:18 |
146
0

Бывший наставник Милана может возглавить Марсель

Сержиу Консейсау рассматривается на должность тренера провансальцев

12 февраля 2026, 02:18 |
146
0
Бывший наставник Милана может возглавить Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский наставник Сержиу Консейсау, возглавляющий на данный момент саудовский коллектив «Аль-Иттихад», рассматривается как возможный кандидат на пост главного тренера «Марселя». Об этом информирует Footmercato.

Согласно сведениям источника, руководство провансальцев видит в Хабибе Бее из «Ренна» основного претендента на эту должность, однако фигура Консейсау также вызывает у них серьезный интерес.

На сегодняшний день представители клуба еще не вступали в официальные переговоры с португальцем по поводу возможного назначения. Напомним, что ранее пост рулевого «Марселя» занимал Роберто Де Дзерби.

В тренерской биографии Консейсау значатся такие клубы, как «Порту», «Милан» и другие известные команды. За время своей профессиональной деятельности специалист трижды приводил своих подопечных к титулу чемпионов Португалии, четырежды завоевывал Кубок страны и трижды – Суперкубок. Кроме того, в его активе значатся победы в Кубке португальской лиги и Суперкубке Италии.

По теме:
«Враги клуба победили». Реакция фанов на увольнение Роберто Де Дзерби
Страсть осталась, но химии уже нет: об уходе Де Дзерби из Марселя
Милан заинтересован в услугах талантливого украинца. Отправил скаутов
Роберто Де Дзерби Сержиу Консейсау Марсель Ренн Порту Милан
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11 февраля 2026, 11:05 5
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

Жеребьевка Лиги наций 2026/27 состоится 12 февраля в бельгийском Брюсселе

Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Футбол | 12 февраля 2026, 02:38 0
Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала

Дортмундцы активно работают над пролонгацией соглашения с Нико Шлоттербеком

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Олимпийские игры | 11.02.2026, 19:28
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 11.02.2026, 17:05
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем