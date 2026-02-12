Бывший наставник Милана может возглавить Марсель

Португальский наставник Сержиу Консейсау, возглавляющий на данный момент саудовский коллектив «Аль-Иттихад», рассматривается как возможный кандидат на пост главного тренера «Марселя». Об этом информирует Footmercato.

Согласно сведениям источника, руководство провансальцев видит в Хабибе Бее из «Ренна» основного претендента на эту должность, однако фигура Консейсау также вызывает у них серьезный интерес.

На сегодняшний день представители клуба еще не вступали в официальные переговоры с португальцем по поводу возможного назначения. Напомним, что ранее пост рулевого «Марселя» занимал Роберто Де Дзерби.

В тренерской биографии Консейсау значатся такие клубы, как «Порту», «Милан» и другие известные команды. За время своей профессиональной деятельности специалист трижды приводил своих подопечных к титулу чемпионов Португалии, четырежды завоевывал Кубок страны и трижды – Суперкубок. Кроме того, в его активе значатся победы в Кубке португальской лиги и Суперкубке Италии.