11 февраля 2026 года «Кристал Пэлас» и «Бернли» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Селхерст Парк» завершился победой гостевой команды – 3:2.

Орлы проиграли со счетом 2:3, оформив два мяча за 33 минуты и пропустив три с 40-й.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля

Кристал Пэлас – Бернли – 2:3

Голы: Ларсен, 17, 33 – Межрби, 40, Энтони, 44, Лерма, 45+2 (автогол)