  Кристал Пэлас – Бернли – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
11.02.2026 21:30 – FT 2 : 3
Бёрнли
Англия
Кристал Пэлас – Бернли – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

Кристал Пэлас – Бернли – 2:3. Безумный камбек. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля 2026 года «Кристал Пэлас» и «Бернли» сыграли матч 26-го тура АПЛ.

Поединок на «Селхерст Парк» завершился победой гостевой команды – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Орлы проиграли со счетом 2:3, оформив два мяча за 33 минуты и пропустив три с 40-й.

Английская Премьер-лига. 26-й тур, 11 февраля
Кристал Пэлас – Бернли – 2:3
Голы: Ларсен, 17, 33 – Межрби, 40, Энтони, 44, Лерма, 45+2 (автогол)

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Лесли Угочукву.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ханнибал Межбри (Бёрнли), асcист Маркус Эдвардс.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Кристал Пэлас), асcист Джефферсон Лерма.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Кристал Пэлас), асcист Адам Уортон.
Кристал Пэлас Бернли чемпионат Англии по футболу автогол Английская Премьер-лига видео голов и обзор Джефферсон Лерма Йорген Странд Ларсен Джейдон Энтони
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
