Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Степанова за ассист в матче против НЕК
Нидерланды
12 февраля 2026, 03:06 |
78
0

Известна оценка Степанова за ассист в матче против НЕК

Артем был заменен на 56-й минуте матча

12 февраля 2026, 03:06 |
78
0
Известна оценка Степанова за ассист в матче против НЕК
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура чемпионата Нидерландов между «НЕК Неймегеном» и «Утрехтом». Игра прошла на стадионе «Стадион де Хофферт» в Неймегене и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Украинский нападник «Утрехта» Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе, был заменен на 56-й минуте, но успел отличиться голевой передачей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс форварда статистический портал WhoScored оценил в 7.7 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучший оценок в матче.

Оценки игроков за матч НЕК Неймеген – Утрехт:

По теме:
Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Степанов стал 7-м украинцем, отметившимся ассистом в Эредивизи
ВИДЕО. Как Степанов отдал ассист в матче чемпионата Нидерландов
Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу WhoScored Артем Степанов оценки НЕК Неймеген
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Легенда фигурного катания разозлила украинцев реакцией на Гераскевича
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 22:23 15
Легенда фигурного катания разозлила украинцев реакцией на Гераскевича
Легенда фигурного катания разозлила украинцев реакцией на Гераскевича

Оксана Баюл посоветовала спортсмену сфокусироваться на спорте

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11.02.2026, 17:12
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
Футбол | 12.02.2026, 01:09
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
ФОТО. Итальянская футбольная журналистка впечатлила размером бюста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 5
Бокс
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 68
Футбол
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем