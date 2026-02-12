Известна оценка Степанова за ассист в матче против НЕК

Во вторник, 12 февраля, состоялся перенесенный матч 18-го тура чемпионата Нидерландов между «НЕК Неймегеном» и «Утрехтом». Игра прошла на стадионе «Стадион де Хофферт» в Неймегене и закончилась победой гостей со счетом 3:1.

Украинский нападник «Утрехта» Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе, был заменен на 56-й минуте, но успел отличиться голевой передачей.

Перфоманс форварда статистический портал WhoScored оценил в 7.7 баллов из 10 возможных, что стало одной из лучший оценок в матче.

Оценки игроков за матч НЕК Неймеген – Утрехт: