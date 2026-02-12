Атлетико Мадрид

В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселоной».

Игра пройдет в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция