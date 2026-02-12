Атлетико Мадрид

12.02.2026 22:00 - : -
14
0
Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Первый матч 1/2 финала Кубка состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселоной».
Игра пройдет в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
