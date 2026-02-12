Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
12.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Испания
12 февраля 2026, 03:13 | Обновлено 12 февраля 2026, 03:27
Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE

Первый матч 1/2 финала Кубка состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени

Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселоной».

Игра пройдет в городе Мадрид на стадионе «Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
Барселона Кубок Испании по футболу Атлетико Мадрид
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
