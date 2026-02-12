ФОТО. Дочерям футболиста Барселоны угрожали смертью. Шокирующие детали

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился личной историей о травле в соцсетях.

По словам футболиста, однажды во время ужина с супругой он заметил, как она расплакалась, читая сообщения в телефоне. Оказалось, некоторые пользователи желали смерти их дочерям.

«Она сказала: «Я не понимаю, как люди могут быть такими жестокими»», — рассказал Араухо.

Уругваец признался, что подобные ситуации заставляют задуматься о том, насколько токсичной может быть среда в социальных сетях.

История вызвала широкий резонанс среди болельщиков, которые выразили поддержку семье игрока.