Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 февраля 2026, 02:28 | Обновлено 12 февраля 2026, 02:32
ФОТО. Дочерям футболиста Барселоны угрожали смертью. Шокирующие детали

Араухо рассказал о шокирующих сообщениях в адрес его дочерей

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился личной историей о травле в соцсетях.

По словам футболиста, однажды во время ужина с супругой он заметил, как она расплакалась, читая сообщения в телефоне. Оказалось, некоторые пользователи желали смерти их дочерям.

«Она сказала: «Я не понимаю, как люди могут быть такими жестокими»», — рассказал Араухо.

Уругваец признался, что подобные ситуации заставляют задуматься о том, насколько токсичной может быть среда в социальных сетях.

История вызвала широкий резонанс среди болельщиков, которые выразили поддержку семье игрока.

