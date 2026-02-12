ФОТО. Дочерям футболиста Барселоны угрожали смертью. Шокирующие детали
Араухо рассказал о шокирующих сообщениях в адрес его дочерей
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился личной историей о травле в соцсетях.
По словам футболиста, однажды во время ужина с супругой он заметил, как она расплакалась, читая сообщения в телефоне. Оказалось, некоторые пользователи желали смерти их дочерям.
«Она сказала: «Я не понимаю, как люди могут быть такими жестокими»», — рассказал Араухо.
Уругваец признался, что подобные ситуации заставляют задуматься о том, насколько токсичной может быть среда в социальных сетях.
История вызвала широкий резонанс среди болельщиков, которые выразили поддержку семье игрока.
🚨🚨🎙️| Ronald Araújo: “One day I was drinking mate with my wife when I saw her face change as she looked at her phone — then she started crying.”— CentreGoals. (@centregoals) February 11, 2026
“I asked her what happened, and she told me: ‘I don’t understand how cruel people can be, they’re wishing DEATH on our daughters.’”… pic.twitter.com/YpRnQqTgtv
