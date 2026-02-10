Украина. Премьер лига10 февраля 2026, 13:11 |
94
0
ВИДЕО. Неделя Шахтера на сборах. Тренировки, коктейли и новые правила
Зимние учебно-тренировочные сборы горняков продолжаются в Турции
10 февраля 2026, 13:11 |
94
0
Продолжаются зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.
Пресс-служба горняков обнародовала видео: как проходят тренировки команды.
Состоялась встреча игроков и тренеров Шахтера с главой комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.
Пополнение случилось в семье Дмитрия Ризныка. Отдельный рассказ – о напитках, которые игроки употребляют перед занятиями.
ВИДЕО. Неделя Шахтера на сборах. Тренировки, коктейли и новые правила
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 февраля 2026, 03:21 4
Александр и Климас все объяснили
Футбол | 10 февраля 2026, 07:52 5
Максим Коваль перебрался в расположение «моряков»
Футбол | 10.02.2026, 10:37
Футбол | 10.02.2026, 03:33
Футбол | 09.02.2026, 14:39
Комментарии 0
Популярные новости
09.02.2026, 10:33 18
08.02.2026, 09:55 17
09.02.2026, 19:18 5
09.02.2026, 08:14 1
09.02.2026, 09:39 8
08.02.2026, 09:35 28
10.02.2026, 06:49 4
08.02.2026, 19:16 22