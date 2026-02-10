ВИДЕО. Неделя Шахтера на сборах. Тренировки, коктейли и новые правила

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:11 |
Зимние учебно-тренировочные сборы горняков продолжаются в Турции

ФК Шахтер

Продолжаются зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.

Пресс-служба горняков обнародовала видео: как проходят тренировки команды.

Состоялась встреча игроков и тренеров Шахтера с главой комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

Пополнение случилось в семье Дмитрия Ризныка. Отдельный рассказ – о напитках, которые игроки употребляют перед занятиями.

