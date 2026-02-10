Продолжаются зимние учебно-тренировочные сборы Шахтера в Турции.

Пресс-служба горняков обнародовала видео: как проходят тренировки команды.

Состоялась встреча игроков и тренеров Шахтера с главой комитета арбитров УАФ Екатериной Монзуль.

Пополнение случилось в семье Дмитрия Ризныка. Отдельный рассказ – о напитках, которые игроки употребляют перед занятиями.

ВИДЕО. Неделя Шахтера на сборах. Тренировки, коктейли и новые правила