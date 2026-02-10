Десять стран не будут считать украинских футболистов легионерами
Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил об изменении статуса игроков в странах Европы
В понедельник, 9 февраля в Доме футбола состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, посвященная подведению итогов второго года работы обновленной команды УАФ.
В ходе общения с медиа президент УАФ очертил позицию ассоциации по ключевым международным и внутренним вопросам, в частности – возможному допуску российских команд к соревнованиям, статусу украинских легионеров в странах Европы, внедрению механизма прямой компенсации для первых детских тренеров, а также представил обновленную организационную структуру администрации УАФ.
В ходе пресс-конференции Шевченко сообщил об изменении статуса украинских футболистов, которые играют в Европе – теперь в десяти странах, которые являются членами УЕФА, украинцы не будут считаться легионерами (сначала президент УАФ сообщил о четырех таких странах).
В список вошли: Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Греция, Португалия, Дания, Польша и Хорватия. Кроме того, продолжаются переговоры с футбольным руководством Италии.
В УАФ рассказали, что подготовили юридические документы, доказывающие соответствие нормам соглашения между Украиной и ЕС. Федерация надеется, что список стран, которые предоставят украинским футболистам особый статус, будет только расширяться.
