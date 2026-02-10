Калинина успешно стартовала на турнире WTA 125 в Португалии
Ангелина переиграла Лян Эньшуо на соревнованиях в Оэйраше
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) выиграла стратовый матч на турнире WTA 125 в Оэйраше (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй, WTA 359) за 1 час и 10 минут.
WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/16 финала
Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) [LL] – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 4:6
Ангелина впервые сыграла против Лян. Ее следующей соперницей будет победительница поединка Фиона Кроули (США, WTA 202) – Далма Галфи (Венгрия, WTA 90).
Калинина провела седьмой матч в 2026 году и одержала четвертую победу.
