Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 февраля 2026, 16:17 | Обновлено 10 февраля 2026, 16:22
Калинина успешно стартовала на турнире WTA 125 в Португалии

Ангелина переиграла Лян Эньшуо на соревнованиях в Оэйраше

Калинина успешно стартовала на турнире WTA 125 в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 199) выиграла стратовый матч на турнире WTA 125 в Оэйраше (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй, WTA 359) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Оэйраш. Хард в помещении, 1/16 финала

Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) [LL] – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 4:6

Ангелина впервые сыграла против Лян. Ее следующей соперницей будет победительница поединка Фиона Кроули (США, WTA 202) – Далма Галфи (Венгрия, WTA 90).

Калинина провела седьмой матч в 2026 году и одержала четвертую победу.

Лян Эньшуо Ангелина Калинина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
