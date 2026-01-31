Квалификация WTA 250 в Клуже: Снигур разбила Калинину в украинском дерби

Дарья Снигур (WTA 136) выиграла украинское дерби у Ангелины Калининой (WTA 179) в квалификации турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В первом раунде отбора Дарья разгромила Ангелину в двух сетах за 1 час и 14 минут и пробилась в финал квалов.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) [2] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:1

Снигур и Калинина провели второе очное противостояние. В 2021 году Даря одолела Ангелину на 100-тысячнике в Ноттингеме.

В финале отбора к основной сетке Снигур поборется против представительницы Испании Алены Большовой (WTA 234), которая на старте квалификации справилась с Варварой Лепченко (США, WTA 146) [7:5, 6:4].

В основе Клужа из представительниц Украины гарантировано сыграет Александра Олейникова – в 1/16 финала Олейникова сыграет с Майяр Шериф.