Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
31 января 2026, 15:26 |
Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTА 250 в Клуж-Напоке

Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

31 января украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 136) и Ангелина Калинина (WTA 179) стартуют на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Снигур и Калинина проведут очное противостояние в первом раунде квалификации. Встреча начнется четвертым запуском на корте №2 после игры Большова – Лепченко.

Это будет второй поединок Дарьи и Ангелины. Счет 1:0 в пользу Сигур.

Победительница матча в финале отбора встретится либо с Аленой Большовой, либо с Варварой Лепченко.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Дарья Снигур Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
