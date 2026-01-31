Дарья Снигур – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 января украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 136) и Ангелина Калинина (WTA 179) стартуют на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.

Снигур и Калинина проведут очное противостояние в первом раунде квалификации. Встреча начнется четвертым запуском на корте №2 после игры Большова – Лепченко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второй поединок Дарьи и Ангелины. Счет 1:0 в пользу Сигур.

Победительница матча в финале отбора встретится либо с Аленой Большовой, либо с Варварой Лепченко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА