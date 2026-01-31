Первая победа в Испании. Кривбасс в спарринге разгромил клуб из Китая

«Кривбасс» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Испании. В субботу, 31 января, подопечные Патрика ван Леувена провели товарищеский матч с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Кривбасс» активно начал матч, провел несколько атак и на 12-й минуте открыл счет. Автором забитого мяча стал Карлос Парако.

В начале второго тайма «Кривбасс» увеличил преимущество. На 50-й минуте Матвей Боднар ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот.

В конце матча Владимир Мулик установил окончательный счет.

Товарищеский матч. Испания. 31 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай) – 3:0

Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар 50, Владимир Мулик, 89

«Кривбасс» (Кривой Рог): Александр Кемкин (Даниил Сычев, 59; Богдан Хома, 72), Ян Юрчец (Ассан Сек, 66), Бакари Конате, Владимир Виливальд (Егор Коробка, 72), Евгений Маяков (Карлос Рохас, 46), Джозеф Джонс, Ярослав Шевченко (Александр Каменский, 62), Максим Задерака (к) (Олег Миронюк, 72), Бар Лин (Матвей Боднар, 46), Глейкер Мендоза (Тимур Бутенко, 67), Карлос Парако (Владимир Мулик, 62).

Запасные: Тьяго Боржес, Анте Бекавац.