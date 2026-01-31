С дублем молодого украинца. Кудровка проиграла Полонии

«Кудровка» провела очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, команда Василия Баранова сыграла с клубом «Полония» из Польши.

«Полония» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. После первой части сезона команда идет на девятом месте.

«Кудровка» пропустила уже на 3-й минуте. Голом в составе польского клуба отметился 19-летний украинский легионер Никита Васин.

Однако на перерыв команды ушли при счете 1:1. Счет на 32-й минуте сравнял Артем Легостаев.

И все же «Полония» одержала победу. На 59-й минуте Васин оформил дубль.

Товарищеский матч. Турция. 31 января

«Кудровка» (Украина) – «Полония» (Польша) – 1:2

Голы: Легостаев, 32 – Васин, 3, 59