Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – 3:0. Уверенная победа. Видео голов

«Кривбасс» подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. В субботу, 31 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Кривбасс» с первых минут завладел инициативой. Команда провела несколько атак и открыла счет на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Карлос Парако.

«Кривбасс» увеличил преимущество в начале второго тайма. На 50-й минуте Матвей Боднар ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот.

В конце матча Владимир Мулик установил окончательный счет. Эта победа стала первой для «Кривбасса» на испанских сборах.

Товарищеский матч. Испания. 31 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай) – 3:0

Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар 50, Владимир Мулик, 89

