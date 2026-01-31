Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – 3:0. Уверенная победа. Видео голов
Товарищеские матчи
Кривбасс
31.01.2026 14:00 – FT 3 : 0
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – 3:0. Уверенная победа. Видео голов

«Кривбасс» в контрольном матче разгромил клуб из Китая

ФК Кривбасс

«Кривбасс» подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. В субботу, 31 января, подопечные Патрика ван Леувена сыграли товарищеский матч с китайским клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Кривбасс» с первых минут завладел инициативой. Команда провела несколько атак и открыла счет на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Карлос Парако.

«Кривбасс» увеличил преимущество в начале второго тайма. На 50-й минуте Матвей Боднар ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в угол ворот.

В конце матча Владимир Мулик установил окончательный счет. Эта победа стала первой для «Кривбасса» на испанских сборах.

Товарищеский матч. Испания. 31 января

«Кривбасс» (Украина) – «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (Китай) – 3:0

Голы: Карлос Парако, 12, Матвей Боднар 50, Владимир Мулик, 89

Видео голов и обзор матча

товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) контрольные матчи УПЛ Карлос Парако Владимир Мулик видео голов и обзор
