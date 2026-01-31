Бывший тренер Шахтера мечтает о трансфере нападающего сборной Украины

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может вскоре покинуть клуб.

По словам журналиста Владимира Зверева, «Лион» проявляет предметный интерес к форварду. А главным инициатором трансфера выступает тренер «ткачей» Паулу Фонсека

Отмечается, что интерес возник еще прошлым летом. Тогда Яремчук решил остаться в греческом клубе из-за участия «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и перспективы проявить себя на европейской арене.

В этом сезоне в активе Яремчука 16 матчей, четыре гола и одна результативная передача.