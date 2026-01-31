Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Шахтера мечтает о трансфере нападающего сборной Украины
Франция
31 января 2026, 19:43 |
315
0

Бывший тренер Шахтера мечтает о трансфере нападающего сборной Украины

Именно Фонсека выступает главным инициатором трансфера украинца во французский клуб

31 января 2026, 19:43 |
315
0
Бывший тренер Шахтера мечтает о трансфере нападающего сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может вскоре покинуть клуб.

По словам журналиста Владимира Зверева, «Лион» проявляет предметный интерес к форварду. А главным инициатором трансфера выступает тренер «ткачей» Паулу Фонсека

Отмечается, что интерес возник еще прошлым летом. Тогда Яремчук решил остаться в греческом клубе из-за участия «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и перспективы проявить себя на европейской арене.

В этом сезоне в активе Яремчука 16 матчей, четыре гола и одна результативная передача.

По теме:
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Переход скоро. Форвард сборной Украины договорился с клубом топ-лиги
Барселоне предложили 200 миллионов за Педри. Есть ответ сине-гранатовых
трансферы Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Паулу Фонсека Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Футбол | 31 января 2026, 18:21 0
Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше

Максим Хлань спас «Гурник» Забже от ничьи

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой

Бою Джошуа – Фьюри таки быть?

Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Футбол | 30.01.2026, 20:31
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 14:20
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31.01.2026, 10:12
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 4
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 5
Теннис
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 2
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем