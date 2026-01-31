Франция31 января 2026, 19:43 |
Бывший тренер Шахтера мечтает о трансфере нападающего сборной Украины
Именно Фонсека выступает главным инициатором трансфера украинца во французский клуб
Форвард сборной Украины Роман Яремчук может вскоре покинуть клуб.
По словам журналиста Владимира Зверева, «Лион» проявляет предметный интерес к форварду. А главным инициатором трансфера выступает тренер «ткачей» Паулу Фонсека
Отмечается, что интерес возник еще прошлым летом. Тогда Яремчук решил остаться в греческом клубе из-за участия «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов и перспективы проявить себя на европейской арене.
В этом сезоне в активе Яремчука 16 матчей, четыре гола и одна результативная передача.
