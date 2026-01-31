Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 января 2026, 20:09 | Обновлено 31 января 2026, 20:53
Сын известного украинского нападающего перешел в 6-й заграничный клуб

Воспитанник одесского футбола продолжает путешествие по Европе

Николай Мусолитин

Украинский полузащитник Николай Мусолитин, известный по выступлениям в УПЛ за одесский Черноморец, трудоустроился в очередном зарубежном клубе.

Как стало известно Sport.ua, им является литовский «Трансинвест» из Вильнюса, который по итогам сезона-2025 получил право играть в классе сильнейших литовского футбола.

С этим клубом сын бывшего игрока «Черноморца», «Ворсклы», киевского ЦСКА, «Кривбасса» и запорожского «Металлурга» Владимира Мусолитина заключил контракт сроком на один год. В «Трансинвесте» он присоединился к трем соотечественникам – Егору Глушачу, Артему Радченко и Артему Федорову.

Для 27-летнего Николая Мусолитина литовский клуб стал уже шестым по счету из числа зарубежных. До перехода в Трансинвест он выступал в Латвии за Валмиеру, в Польше за Лехию (Гданьск), в Германии за Пфорцхайм, в Швеции за Эстерсунд и в Польше за Котвицу.

Николай Мусолитин инсайд трансферы чемпионат Литвы по футболу свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
