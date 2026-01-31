Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 21:55
6

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Сурксис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

6 Comments
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Сурксис принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Испанская «Жирона» действительно интересовалась полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапаренко, однако предложенная сумма не устроила руководство украинского клуба.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, каталонцы пытались воспользоваться тем, что у хавбека оставалось полгода контракта, и были готовы заплатить за него не более 2 миллионов евро.

Президент «Динамо» Игорь Суркис отказался от такого варианта и выбрал другой путь – продление соглашения с игроком. Недавно Шапаренко подписал новый контракт с киевлянами сроком на пять лет.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из лидеров команды.

Динамо Киев трансферы Жирона продление контракта Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Boodya
То "направила", чи "направляла"? Чи в сьогоднішню еру деградації спортивної журналістики це вже не важливо?
Та й бурбасу вірити - себе не поважати.
"Інсайдер Бурбас"😂😂😂
Інспектор Гаджет
+1
TEM
повна неповага до Суркісів
+1
Gargantua
зря. за те же 2 млн подписали бы Бруниньо и было бы мощное усиление
+1
Vitason
Це іздев від Жирони,за 300 млн. перлину кидають подачку Динамо  даємо вам ці копійки,бо більше вам через рік і того ніхто на дасть!! 
