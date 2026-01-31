Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Сурксис принял решение
Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко
Испанская «Жирона» действительно интересовалась полузащитником киевского «Динамо» Николаем Шапаренко, однако предложенная сумма не устроила руководство украинского клуба.
По информации инсайдера Игоря Бурбаса, каталонцы пытались воспользоваться тем, что у хавбека оставалось полгода контракта, и были готовы заплатить за него не более 2 миллионов евро.
Президент «Динамо» Игорь Суркис отказался от такого варианта и выбрал другой путь – продление соглашения с игроком. Недавно Шапаренко подписал новый контракт с киевлянами сроком на пять лет.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 22 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач, оставаясь одним из лидеров команды.
