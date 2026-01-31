В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и лондонским «Арсеналом».

Игра состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостевой команды.

Второй гол «канониров» получился довольно курьезным: вингер Нони Мадуэке решил попробовать выполнить «сухой лист» с углового и направил мяч в ворота соперника, но голкипер «павлинов» Карл Дарлоу сам отправил мяч в сетку.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января

Лидс – Арсенал – 0:4

Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Дьокереш, 69, Жезус, 86

Видеообзор