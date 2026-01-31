Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Арсенал – 0:4. Автогол после сухого листа. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Лидс
31.01.2026 17:00 – FT 0 : 4
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 января 2026, 23:07 | Обновлено 31 января 2026, 23:36
85
0

Лидс – Арсенал – 0:4. Автогол после сухого листа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

31 января 2026, 23:07 | Обновлено 31 января 2026, 23:36
85
0
Лидс – Арсенал – 0:4. Автогол после сухого листа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 января 2026 года, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и лондонским «Арсеналом».

Игра состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй гол «канониров» получился довольно курьезным: вингер Нони Мадуэке решил попробовать выполнить «сухой лист» с углового и направил мяч в ворота соперника, но голкипер «павлинов» Карл Дарлоу сам отправил мяч в сетку.

Английская Премьер-лига 2025/26. 24-й тур, 31 января
Лидс – Арсенал – 0:4
Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Дьокереш, 69, Жезус, 86

Видеообзор

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал), асcист Габриэл Мартинелли.
38’
ГОЛ ! Автогол забил Карл Дарлоу (Лидс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал), асcист Чуквунонсо Мадуэке.
По теме:
Салах установил новый рекорд АПЛ
Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
С дублем Экитике. Ливерпуль разгромил Ньюкасл и вернулся в топ-5
Лидс Арсенал Лондон Лидс - Арсенал Мартин Субименди Виктор Дьекереш Габриэл Жезус видео голов и обзор автогол сухой лист Нони Мадуэке Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии
Футбол | 31 января 2026, 23:54 0
Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии
Кальяри разгромил Верону в матче чемпионата Италии

Хозяева выиграли со счетом 4:0

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой

Бою Джошуа – Фьюри таки быть?

Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 19:17
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31.01.2026, 13:52
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Футзал | 31.01.2026, 21:50
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2026, 06:23
Футбол
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 3
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
Карл ФРОЧ: «Тайсон Фьюри проиграл не только Усику, но и...»
30.01.2026, 03:32
Бокс
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем