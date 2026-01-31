В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Лидс

Для действующих победителей Чемпионшипа текущий сезон проходит достаточно сложно. Хотя команда демонстрирует довольно неплохие результаты – после 23 туров Премьер-лиги на ее балансе есть 26 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 16 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 6 очков.

В Кубке Англии клуб выбил «Дерби Каунти» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Бирмингема».

Арсенал

Невероятная форма «канониров» в текущем сезоне не требует особого представления. За 23 тура АПЛ лондонцам удалось добыть в борьбе 50 зачетных пунктов, которые пока позволяют им возглавлять турнирную таблицу. Расстояние от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на данный момент составляет всего 4 балла. В Кубке Англии команда также дошла до 1/16, где будет противостоять «Уигана».

В Лиге чемпионов англичанам покорилось историческое достижение – коллектив стал первым в истории нового формата турнира, кому удалось победить в 8/8 поединках основного этапа. Благодаря таким результатам «Арсенал» занял 1-е место общего зачета и квалифицировался в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами полное преимущество имеет «Арсенал». За этот отрезок «канониры» одержали 5 побед с общим счетом 5:0.

Интересные факты

«Лидс» проиграл лишь в 1/11 предыдущих матчей.

«Арсенал» одержал победу в 6/7 последних выездных поединках.

«Арсенал» пропустил 17 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Хотя «Лидс» и находится в неплохой форме, «Арсенал» выглядит гораздо сильнее. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).