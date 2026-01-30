Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора

В пятницу, 30 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

В первом тайме «Антальяспор» забил в ворота соперника за несколько минут до перерыва – результативным ударом отметился нидерландский полузащитник Сандер ван де Стрек.

Нигерийский нападающий Пол Онуачу реализовал пенальти на 53-й минуте и восстановил паритет. В конце встречи форвард «бордо-синих» имел возможность вывести свою команду вперед, однако второй удар с 11-метровой отметки забить не сумел.

«Трабзонспор» чаще владел мячом, нанес больше ударов, однако завоевать три балла так и не удалось.

В стартовом составе гостей на поле вышли два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов провел весь матч, а вингер Александр Зубков отправился на скамейку запасных на 69-й минуте.

Чемпионат Турции, 20-й тур. 30 января

Антальяспор – Трабзонспор – 1:1

Голы: ван де Стрек, 43 – Онуачу, 53 (пен)

Касимпаша – Самсунспор – 0:1

Гол: Ассуму, 90+2

Турнирная таблица чемпионата Турции: