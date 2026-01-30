Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора
Чемпионат Турции
Касымпаша
30.01.2026 19:00 – FT 0 : 1
Самсунспор
Турция
30 января 2026, 21:31
Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора

Арсений Батагов провел весь матч, Зубков отправился на скамейку запасных на 69-й минуте

Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 30 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

В первом тайме «Антальяспор» забил в ворота соперника за несколько минут до перерыва – результативным ударом отметился нидерландский полузащитник Сандер ван де Стрек.

Нигерийский нападающий Пол Онуачу реализовал пенальти на 53-й минуте и восстановил паритет. В конце встречи форвард «бордо-синих» имел возможность вывести свою команду вперед, однако второй удар с 11-метровой отметки забить не сумел.

«Трабзонспор» чаще владел мячом, нанес больше ударов, однако завоевать три балла так и не удалось.

В стартовом составе гостей на поле вышли два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов провел весь матч, а вингер Александр Зубков отправился на скамейку запасных на 69-й минуте.

Чемпионат Турции, 20-й тур. 30 января

Антальяспор Трабзонспор 1:1

Голы: ван де Стрек, 43 – Онуачу, 53 (пен)

Касимпаша Самсунспор 0:1

Гол: Ассуму, 90+2

Турнирная таблица чемпионата Турции:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 19 14 4 1 43 - 14 01.02.26 19:00 Галатасарай - Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор 46
2 Фенербахче 19 12 7 0 43 - 17 02.02.26 19:00 Коджаелиспор - Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче 43
3 Трабзонспор 20 12 6 2 38 - 23 07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ 42
4 Гёзтепе 19 10 6 3 25 - 11 31.01.26 19:00 Гёзтепе - Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор 36
5 Бешикташ 19 9 6 4 33 - 24 31.01.26 19:00 Бешикташ - Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп 33
6 Самсунспор 20 7 9 4 24 - 21 07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир 30
7 Истанбул Башакшехир 19 8 5 6 32 - 19 31.01.26 16:00 Истанбул Башакшехир - Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче 29
8 Газиантеп 19 6 7 6 26 - 32 01.02.26 16:00 Генчлербирлиги - Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп 25
9 Коджаелиспор 19 6 6 7 16 - 19 02.02.26 19:00 Коджаелиспор - Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша 24
10 Аланьяспор 19 4 10 5 19 - 19 31.01.26 13:30 Аланьяспор - Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор 22
11 Антальяспор 20 5 5 10 19 - 33 07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай 20
12 Генчлербирлиги 19 5 4 10 23 - 27 01.02.26 16:00 Генчлербирлиги - Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк 19
13 Ризеспор 19 4 7 8 22 - 28 31.01.26 16:00 Истанбул Башакшехир - Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор 19
14 Коньяспор 19 4 7 8 23 - 31 31.01.26 19:00 Бешикташ - Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор 19
15 Касымпаша 20 3 7 10 15 - 27 09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги 16
16 Эюпспор 19 3 6 10 13 - 27 31.01.26 13:30 Аланьяспор - Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор 15
17 Кайсериспор 19 2 9 8 16 - 37 01.02.26 19:00 Галатасарай - Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор 15
18 Карагюмрюк 19 2 3 14 16 - 37 31.01.26 19:00 Гёзтепе - Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк 9
Полная таблица

чемпионат Турции по футболу Касымпаша Самсунспор Антальяспор Трабзонспор Пол Онуачу Арсений Батагов Александр Зубков пенальти
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
