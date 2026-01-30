Трабзонспор с украинцами в составе сыграл вничью против Антальяспора
Арсений Батагов провел весь матч, Зубков отправился на скамейку запасных на 69-й минуте
В пятницу, 30 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Антальяспор» и «Трабзонспор». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.
В первом тайме «Антальяспор» забил в ворота соперника за несколько минут до перерыва – результативным ударом отметился нидерландский полузащитник Сандер ван де Стрек.
Нигерийский нападающий Пол Онуачу реализовал пенальти на 53-й минуте и восстановил паритет. В конце встречи форвард «бордо-синих» имел возможность вывести свою команду вперед, однако второй удар с 11-метровой отметки забить не сумел.
«Трабзонспор» чаще владел мячом, нанес больше ударов, однако завоевать три балла так и не удалось.
В стартовом составе гостей на поле вышли два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов провел весь матч, а вингер Александр Зубков отправился на скамейку запасных на 69-й минуте.
Чемпионат Турции, 20-й тур. 30 января
Антальяспор – Трабзонспор – 1:1
Голы: ван де Стрек, 43 – Онуачу, 53 (пен)
Касимпаша – Самсунспор – 0:1
Гол: Ассуму, 90+2
Турнирная таблица чемпионата Турции:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|19
|14
|4
|1
|43 - 14
|01.02.26 19:00 Галатасарай - Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор
|46
|2
|Фенербахче
|19
|12
|7
|0
|43 - 17
|02.02.26 19:00 Коджаелиспор - Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче
|43
|3
|Трабзонспор
|20
|12
|6
|2
|38 - 23
|07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ
|42
|4
|Гёзтепе
|19
|10
|6
|3
|25 - 11
|31.01.26 19:00 Гёзтепе - Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор
|36
|5
|Бешикташ
|19
|9
|6
|4
|33 - 24
|31.01.26 19:00 Бешикташ - Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп
|33
|6
|Самсунспор
|20
|7
|9
|4
|24 - 21
|07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир
|30
|7
|Истанбул Башакшехир
|19
|8
|5
|6
|32 - 19
|31.01.26 16:00 Истанбул Башакшехир - Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче
|29
|8
|Газиантеп
|19
|6
|7
|6
|26 - 32
|01.02.26 16:00 Генчлербирлиги - Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп
|25
|9
|Коджаелиспор
|19
|6
|6
|7
|16 - 19
|02.02.26 19:00 Коджаелиспор - Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша
|24
|10
|Аланьяспор
|19
|4
|10
|5
|19 - 19
|31.01.26 13:30 Аланьяспор - Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор
|22
|11
|Антальяспор
|20
|5
|5
|10
|19 - 33
|07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай
|20
|12
|Генчлербирлиги
|19
|5
|4
|10
|23 - 27
|01.02.26 16:00 Генчлербирлиги - Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк
|19
|13
|Ризеспор
|19
|4
|7
|8
|22 - 28
|31.01.26 16:00 Истанбул Башакшехир - Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор
|19
|14
|Коньяспор
|19
|4
|7
|8
|23 - 31
|31.01.26 19:00 Бешикташ - Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор
|19
|15
|Касымпаша
|20
|3
|7
|10
|15 - 27
|09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги
|16
|16
|Эюпспор
|19
|3
|6
|10
|13 - 27
|31.01.26 13:30 Аланьяспор - Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор
|15
|17
|Кайсериспор
|19
|2
|9
|8
|16 - 37
|01.02.26 19:00 Галатасарай - Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор
|15
|18
|Карагюмрюк
|19
|2
|3
|14
|16 - 37
|31.01.26 19:00 Гёзтепе - Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк
|9
