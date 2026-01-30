«Он – надел плащ героя!» В Испании восхищаются лидером сборной Украины

Испанское издание AS оценило выступление украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2), назвав его одним из главных героев исторической ночи на «Да Луж».

«Абсолютно эпично! Бенфика встретилась с Историей и больше не боялась вызова, даже если его имя – Реал Мадрид.

Когда не все игроки поняли, что нужен еще один мяч, Трубин надел плащ героя, пошел в штрафную площадку соперника и ударом головой установил счет 4:2.

Последним героем вечера стал невероятный украинец, который отправил «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов», – говорится в статье AS.