Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он – надел плащ героя!» В Испании восхищаются лидером сборной Украины
Лига чемпионов
30 января 2026, 22:42 |
1155
0

«Он – надел плащ героя!» В Испании восхищаются лидером сборной Украины

Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала»

30 января 2026, 22:42 |
1155
0
«Он – надел плащ героя!» В Испании восхищаются лидером сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Испанское издание AS оценило выступление украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2), назвав его одним из главных героев исторической ночи на «Да Луж».

«Абсолютно эпично! Бенфика встретилась с Историей и больше не боялась вызова, даже если его имя – Реал Мадрид.

Когда не все игроки поняли, что нужен еще один мяч, Трубин надел плащ героя, пошел в штрафную площадку соперника и ударом головой установил счет 4:2.

Последним героем вечера стал невероятный украинец, который отправил «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов», – говорится в статье AS.

По теме:
ВИДЕО. Брат звезды Реала жестко ответил бойцу UFC
Известный эксперт спрогнозировал, сможет ли Бенфика обыграть Реал в ЛЧ
УЕФА опубликовал календарь 1/16 финала ЛЧ. Когда Трубин сыграет с Реалом?
Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор
Футбол | 30 января 2026, 23:06 0
Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор
Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Бокс | 30 января 2026, 02:02 2
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком

Промоутер помогает боксеру в другом направлении

ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30.01.2026, 03:52
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Футбол | 30.01.2026, 04:02
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем