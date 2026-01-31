Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году
Италия
31 января 2026, 00:28 |
146
0

Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году

Вспомним всех представителей Украины, отмечавшихся голами в текущем календарном году

Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 10-й украинский гол в топ-10 европейских чемпионатах в 2026 году.

Отличился украинец в матче против Лацио в 23-м туре итальянской Серии А.

Теперь в активе Малиновского 2 гола в чемпионате Италии в календарном году.

Больше него среди всех украинцев в топ-10 лигах забил только нападающий Жироны Владислав Ванат (4).

Еще по 1 голу имеют в своем активе Виктор Цыганков (Жирона), Артем Довбик (Рома), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Александр Зубков (Трабзонспор).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

  • 4 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 2 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 1 – Артем Довбик (Рома)
  • 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)

ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти за Дженоа в ворота Лацио

По теме:
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+10, Малиновский реализовал пенальти
Малиновский снова забил в Серии А. Сколько уже голов имеет в своем активе?
Руслан Малиновский Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Владислав Ванат Виктор Цыганков Артем Довбик Егор Ярмолюк Александр Зубков Дженоа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
