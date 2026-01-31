Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году
Вспомним всех представителей Украины, отмечавшихся голами в текущем календарном году
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 10-й украинский гол в топ-10 европейских чемпионатах в 2026 году.
Отличился украинец в матче против Лацио в 23-м туре итальянской Серии А.
Теперь в активе Малиновского 2 гола в чемпионате Италии в календарном году.
Больше него среди всех украинцев в топ-10 лигах забил только нападающий Жироны Владислав Ванат (4).
Еще по 1 голу имеют в своем активе Виктор Цыганков (Жирона), Артем Довбик (Рома), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Александр Зубков (Трабзонспор).
Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году
- 4 – Владислав Ванат (Жирона)
- 2 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 1 – Артем Довбик (Рома)
- 1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1 – Александр Зубков (Трабзонспор)
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти за Дженоа в ворота Лацио
