Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 10-й украинский гол в топ-10 европейских чемпионатах в 2026 году.

Отличился украинец в матче против Лацио в 23-м туре итальянской Серии А.

Теперь в активе Малиновского 2 гола в чемпионате Италии в календарном году.

Больше него среди всех украинцев в топ-10 лигах забил только нападающий Жироны Владислав Ванат (4).

Еще по 1 голу имеют в своем активе Виктор Цыганков (Жирона), Артем Довбик (Рома), Егор Ярмолюк (Брентфорд) и Александр Зубков (Трабзонспор).

Голы украинцев в топ-10 европейских лигах в 2026 году

4 – Владислав Ванат (Жирона)

2 – Руслан Малиновский (Дженоа)

1 – Виктор Цыганков (Жирона)

1 – Артем Довбик (Рома)

1 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)

1 – Александр Зубков (Трабзонспор)

ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти за Дженоа в ворота Лацио