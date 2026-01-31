Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Италия
31 января 2026, 01:52 |
258
0

Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти

Руслан реализовал 11-метровый, но Дженоа все равно проиграл орлам со счетом 2:3

31 января 2026, 01:52 |
258
0
Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал оценку за матч 23-го тура Серии А 2025/26 против Лацио (2:3).

Статистический портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 6.9 балла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Руслан провел на поле 87 минут и отметился одним голом – на 67-й украинец реализовал пенальти. Также Малиновский отметился желтой карточкой на 64-й.

Лучшим игроком поединка был признан автор второго забитого мяча в составе грифонов – Витинья (7.9).

Оценки игроков за матч Лацио – Дженоа (3:2)


Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+10, Малиновский реализовал пенальти
Руслан Малиновский оценки Дженоа Лацио Лацио - Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу Витинья (Дженоа) WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
