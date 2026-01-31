Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Руслан реализовал 11-метровый, но Дженоа все равно проиграл орлам со счетом 2:3
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал оценку за матч 23-го тура Серии А 2025/26 против Лацио (2:3).
Статистический портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 6.9 балла.
Руслан провел на поле 87 минут и отметился одним голом – на 67-й украинец реализовал пенальти. Также Малиновский отметился желтой карточкой на 64-й.
Лучшим игроком поединка был признан автор второго забитого мяча в составе грифонов – Витинья (7.9).
Оценки игроков за матч Лацио – Дженоа (3:2)
