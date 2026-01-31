Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский узнал оценку за матч 23-го тура Серии А 2025/26 против Лацио (2:3).

Статистический портал WhoScored поставил Малиновскому оценку в 6.9 балла.

Руслан провел на поле 87 минут и отметился одним голом – на 67-й украинец реализовал пенальти. Также Малиновский отметился желтой карточкой на 64-й.

Лучшим игроком поединка был признан автор второго забитого мяча в составе грифонов – Витинья (7.9).

Оценки игроков за матч Лацио – Дженоа (3:2)