Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+10, Малиновский реализовал пенальти
Чемпионат Италии
Лацио
30.01.2026 21:45 – FT 3 : 2
Дженоа
Италия
30 января 2026, 23:49 | Обновлено 31 января 2026, 01:34
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+10, Малиновский реализовал пенальти

Украинский полузащитник мог оформить дубль и забить прямым ударом с углового

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 30 января, состоялся первый матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Лацио» и «Дженоа». Римский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

На 56-й минуте испанский нападающий Педро реализовал пенальти, который был назначен в ворота соперника из-за игры рукой. 38-летний футболист хладнокровно переиграл вратаря Бейлов.

Спустя шесть минут «Дженоа» пропустил второй раз – нидерландский полузащитник Кеннет Тейлор откликнулся на передачу от Густава Исаксена и переправил мяч в ворота гостей. 2:0!

На 67-й минуте полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сократил отставание в счете, реализовав пенальти. После просмотра VAR главный арбитр зафиксировал игру рукой и позволил «Дженоа» пробить 11-метровый.

Вратарь римского клуба угадал направление удара, однако отбить мощный удар украинского футболиста так и не сумел.

На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря удару португальского нападающего Витиньи, который первым оказался на мяче в штрафной соперника и расстрелял вратаря Бейлов.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом эпизоде мог забить прямым ударом с углового, но голкипер «Лацио» сумел вытащить мяч из линии ворот.

Как оказалось ненадолго и Витинья все-таки восстановил паритет. Точку в этом противостоянии поставил Катальди, который забил на 90+10 с пенальти и вырвал победу для «Лацио».

Малиновский, который вышел в стартовом составе, покинул поле на 87-й минуте, уступив место итальянцу Патрицио Мазини. Украинец отметился четвертым забитым мячом в нынешнем сезоне за «Дженоа».

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио – Дженоа – 3:2

Голы: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен) – Малиновский, 67 (пен), Витинья, 75

Фотогалерея:

События матча

90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Данило Катальди (Лацио).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Дженоа).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Дженоа).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Лацио), асcист Густав Исаксен.
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Родригес (Лацио).
По теме:
Названа оценка Малиновского за матч с Лацио, в котором он забил пенальти
Гол Малиновского стал 10-м, забитым украинцами в топ-10 лигах в 2026 году
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+10? Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Дженоа Лацио - Дженоа Руслан Малиновский Педро Родригес Кеннет Тейлор Витинья (Дженоа) пенальти Данило Катальди
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
_ Moore
Нещастя. А щастя Генуї було так близько... Нащо було грати рукою в карному?
Ответить
0
