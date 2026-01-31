ОФИЦИАЛЬНО. Заря бесплатно подписала хорватского левого вингера

30 января луганская Заря официально объявила о подписании 24-летнего левого хорватского вингера Домагоя Елавича.

Елавич перебрался к Заре в статусе свободного агента. По информации Tramsfermarkt, контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Последним клубом Домагоя был боснийский клуб Широки Бриег. За последние два сезона Елавич провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

За карьеру Елавич также выступал за хорватские команды Зриньски Осьекчо (30 игр, 5 голов и 1 передача), Цибалия (14 поединков) и СНК Сплит (2 матча и 1 гол).

Transfermatk оценивает стоимость контракт Елавича в 300 тысяч евро.

Заря занимает восьмое место в таблице УПЛ 2025/26 с 23 очками.