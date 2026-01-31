Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря бесплатно подписала хорватского левого вингера
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 02:23 |
77
0

Домагой Елавич стал игроком луганской команды

ФК Заря. Домагой Елавич

30 января луганская Заря официально объявила о подписании 24-летнего левого хорватского вингера Домагоя Елавича.

Елавич перебрался к Заре в статусе свободного агента. По информации Tramsfermarkt, контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Последним клубом Домагоя был боснийский клуб Широки Бриег. За последние два сезона Елавич провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

За карьеру Елавич также выступал за хорватские команды Зриньски Осьекчо (30 игр, 5 голов и 1 передача), Цибалия (14 поединков) и СНК Сплит (2 матча и 1 гол).

Transfermatk оценивает стоимость контракт Елавича в 300 тысяч евро.

Заря занимает восьмое место в таблице УПЛ 2025/26 с 23 очками.

По теме:
Клуб Первой лиги подписал воспитанника Динамо и смотрит еще двух игроков
Сын известного украинского футболиста перешел в клуб Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
Широки Бриег Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ свободный агент чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Заря Луганск
