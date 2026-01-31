Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии
31 января 2026, 05:57 | Обновлено 31 января 2026, 06:27
ФОТО. На просмотр в Шахтер прибыли несколько футболистов из Гамбии

Воспитанник академии горняков Мохамаду Канте подал яркий пример африканцам

Донецкий «Шахтер» продолжает расширять географию селекции, делая ставку не только на бразильский, но и на африканский рынок.

В тренировочный лагерь юношеской команды «горняков» в Анталье прибыла группа молодых футболистов из Гамбии, которые пройдут просмотр в составе U-19.

Одним из кандидатов является Хамдию Файе – ровесник и близкий друг Мухамада Канте, который уже заявил о себе в юношеской команде «Шахтера». Файе представляет клуб «Вагаду», за который ранее выступал и Канте, и является воспитанником гамбийской академии ProStar. Этот проект связан с деловым партнером Вадима Шаблия – экс-игроком сборной Финляндии Алексеем Еременко.

Гамбийский десант не ограничивается одним футболистом. На просмотр в «Шахтер» также прибыли игроки клуба «Форчун» – Бубакар Бадиже и Дауда Санкаре. Все они – молодые футболисты в возрасте около 18 лет, которые также прошли подготовку в системе ProStar.

Просмотр продлится около двух недель, после чего тренерский штаб юношеской команды примет решение относительно дальнейшей судьбы каждого из игроков. В «Шахтере» рассчитывают, что успешная история Мухамеда Канте может стать примером, а африканский вектор селекции получит новое продолжение.

Николай Степанов Источник: Telegram
