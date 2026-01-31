В Украинской ассоциации футбола акцентировали внимание на менеджерской должности Тараса Степаненко, многолетнего лидера донецкого Шахтера:

«Тарас Степаненко активно адаптируется в менеджерской роли на должности вице-президента Национальной лиги будущего. Тарас присоединяется ко всем ключевым обсуждениям и Zoom-встречам, поддерживая развитие структуры лиги.

Его путь и опыт в детско-юношеском футболе, а также выступления за национальную сборную Украины, за которую он провел 87 матчей, являются важной основой для развития молодых футболистов. Вместе мы создаем условия, в которых молодые игроки могут расти и раскрывать свой потенциал».

Тарас Степаненко после ухода из Шахтера играет за турецкий клуб Эюпспор, который ранее возглавлял Арда Туран, нынешний коуч горняков.

ФОТО. Степаненко работает вице-президентом Национальной лиги будущего