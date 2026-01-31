Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Степаненко работает вице-президентом Национальной лиги будущего
Молодежные турниры
31 января 2026, 06:23 | Обновлено 31 января 2026, 06:46
В УАФ сообщили о менеджерской должности экс-игрока Шахтера

УАФ

В Украинской ассоциации футбола акцентировали внимание на менеджерской должности Тараса Степаненко, многолетнего лидера донецкого Шахтера:

«Тарас Степаненко активно адаптируется в менеджерской роли на должности вице-президента Национальной лиги будущего. Тарас присоединяется ко всем ключевым обсуждениям и Zoom-встречам, поддерживая развитие структуры лиги.

Его путь и опыт в детско-юношеском футболе, а также выступления за национальную сборную Украины, за которую он провел 87 матчей, являются важной основой для развития молодых футболистов. Вместе мы создаем условия, в которых молодые игроки могут расти и раскрывать свой потенциал».

Тарас Степаненко после ухода из Шахтера играет за турецкий клуб Эюпспор, который ранее возглавлял Арда Туран, нынешний коуч горняков.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
