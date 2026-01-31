Степанов объяснил, почему перебрался в Утрехт: «Здесь есть большие амбиции»

Украинский форвард Артем Степанов дал первое интервью как игрок Утрехта. Футболист объяснил, почему перебрался в чемпионат Нидерландов.

«Приятно быть в Утрехте. Клуб убедил меня своим четким спортивным видением, доверием к молодым игрокам и сильным фокусом на развитии. Здесь есть большие амбиции и понятный план дальнейшего роста.

Моя главная цель – становиться лучше, быть полезным команде и помогать клубу добиваться максимальных результатов. Хочу показать свои лучшие качества, забивать, отдавать передачи и помогать Утрехту побеждать. Обещаю отдавать себя полностью и бороться в каждом матче», – сказал Степанов.

Первую половину этого сезона Степанов провел в аренде в Нюрнберге, однако полностью раскрыться ему не удалось. В 14 матчах украинец отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.