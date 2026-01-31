Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степанов объяснил, почему перебрался в Утрехт: «Здесь есть большие амбиции»
Германия
31 января 2026, 08:22 | Обновлено 31 января 2026, 08:28
268
0

Степанов объяснил, почему перебрался в Утрехт: «Здесь есть большие амбиции»

Артем продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов

31 января 2026, 08:22 | Обновлено 31 января 2026, 08:28
268
0
Степанов объяснил, почему перебрался в Утрехт: «Здесь есть большие амбиции»
ФК Утрехт. Артем Степанов

Украинский форвард Артем Степанов дал первое интервью как игрок Утрехта. Футболист объяснил, почему перебрался в чемпионат Нидерландов.

«Приятно быть в Утрехте. Клуб убедил меня своим четким спортивным видением, доверием к молодым игрокам и сильным фокусом на развитии. Здесь есть большие амбиции и понятный план дальнейшего роста.

Моя главная цель – становиться лучше, быть полезным команде и помогать клубу добиваться максимальных результатов. Хочу показать свои лучшие качества, забивать, отдавать передачи и помогать Утрехту побеждать. Обещаю отдавать себя полностью и бороться в каждом матче», – сказал Степанов.

Первую половину этого сезона Степанов провел в аренде в Нюрнберге, однако полностью раскрыться ему не удалось. В 14 матчах украинец отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

По теме:
Гамбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Айнтрахт Франкфурт – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Ливерпуля и Ман Сити возглавил клуб Бундеслиги
аренда игрока Артем Степанов Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Утрехт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 13:26 46
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
Футбол | 30 января 2026, 23:21 1
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете
ВИДЕО. Малиновский реализовал пенальти и сократил отставание в счете

Полузащитник сборной Украины сократил отставание в счете, реализовав пенальти

Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.01.2026, 06:33
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Футбол | 30.01.2026, 08:12
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Теннис | 30.01.2026, 13:29
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 2
Футбол
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
30.01.2026, 02:02 2
Бокс
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
29.01.2026, 08:39
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем