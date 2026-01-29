Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:58 |
2023
0

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

29 января 2026, 13:58 |
2023
0
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Коллаж Sport.ua

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что он смотрел последние минуты драматической победы «Бенфики» над «Реалом» в раздевалке вместе с игроками «горожан».

Испанский специалист признался, что они запаниковали, когда украинский голкипер Анатолий Трубин пошел к чужим воротам перед тем, как забить решающий четвертый гол.

Вашему вниманию реакция Гвардиолы на гол Анатолия Трубина.

ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала

По теме:
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор
Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга
Бенфика видео Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(87)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29 января 2026, 06:47 9
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка

Борьбу за трофей продолжат 24 команды, 8 из них вышли в 1/8 финала

Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Футбол | 29 января 2026, 08:13 5
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!

Вратарь подарил Бенфике выход в следующую стадию турнира

Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Стартовала продажа абонементов на сверхважные матчи сборной Украины в марте
Футбол | 29.01.2026, 12:37
Стартовала продажа абонементов на сверхважные матчи сборной Украины в марте
Стартовала продажа абонементов на сверхважные матчи сборной Украины в марте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 7
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 5
Футзал
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем