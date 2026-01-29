Лига чемпионов29 января 2026, 13:58 |
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что он смотрел последние минуты драматической победы «Бенфики» над «Реалом» в раздевалке вместе с игроками «горожан».
Испанский специалист признался, что они запаниковали, когда украинский голкипер Анатолий Трубин пошел к чужим воротам перед тем, как забить решающий четвертый гол.
Вашему вниманию реакция Гвардиолы на гол Анатолия Трубина.
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
