Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух проводит спарринг в ФК Николаев (Львовская область). Стартовые составы
Товарищеские матчи
Рух Львов
29.01.2026 15:00 - : -
Николаев (Львовская обл)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 14:46 | Обновлено 29 января 2026, 14:56
94
0

Рух проводит спарринг в ФК Николаев (Львовская область). Стартовые составы

Поединок «Рух» – ФК «Николаев» состоится 29 января в 15:00

29 января 2026, 14:46 | Обновлено 29 января 2026, 14:56
94
0
Рух проводит спарринг в ФК Николаев (Львовская область). Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» первую часть подготовки к возобновлению чемпионата проводит в Украине. В четверг, 29 января, команда Ивана Федыка сыграет контрольный матч с ФК «Николаев» из Львовской области.

Для «Руха» этот спарринг станет четвертым на учебно-тренировочных сборах. Ранее подопечные Федыка со счетом 2:0 обыграли «Рух» U-19 и разгромили тернопольскую «Ниву» (5:1).

28 января «Рух» сыграл с ФК «Феникс-Мариуполь». На 70-й минуте команда Ивана Федыка осталась в меньшинстве и пропустила два мяча.

Товарищеский матч. Винники. 29 января, 15:00

«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»

По теме:
Металлист 1925 – Монреаль. Сыграет ли Синчук? Смотреть онлайн LIVE
Металлист 1925 и Монреаль проводят спарринг. Стартовые составы
Рух Львов – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Николаев (Львовская обл)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Футбол | 29 января 2026, 15:11 3
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал
Назван фаворит на должность тренера Реала. Он возглавлял ПСЖ и Арсенал

Унаи Эмери может заменить Альваро Арбелоа

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 07:45 4
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала

Украинец вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов!

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 50
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 7
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 64
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем