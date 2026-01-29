Рух проводит спарринг в ФК Николаев (Львовская область). Стартовые составы

«Рух» первую часть подготовки к возобновлению чемпионата проводит в Украине. В четверг, 29 января, команда Ивана Федыка сыграет контрольный матч с ФК «Николаев» из Львовской области.

Для «Руха» этот спарринг станет четвертым на учебно-тренировочных сборах. Ранее подопечные Федыка со счетом 2:0 обыграли «Рух» U-19 и разгромили тернопольскую «Ниву» (5:1).

28 января «Рух» сыграл с ФК «Феникс-Мариуполь». На 70-й минуте команда Ивана Федыка осталась в меньшинстве и пропустила два мяча.



Товарищеский матч. Винники. 29 января, 15:00

«Рух» (Львов) – «Николаев» (Львовская обл.)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»