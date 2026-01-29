Металлист 1925 – Монреаль. Сыграет ли Синчук? Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 29 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и канадский Монреаль, клуб MLS.
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на стадионе центра La Quinta Football Center недалеко от Малаги.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
За Монреаль выступают украинские футболисты Геннадий Синчук и Иван Лосенко.
Металлист 1925 – Монреаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
