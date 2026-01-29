Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Монреаль. Сыграет ли Синчук? Смотреть онлайн LIVE
Металлист 1925 – Монреаль. Сыграет ли Синчук? Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 29 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и канадский Монреаль, клуб MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе центра La Quinta Football Center недалеко от Малаги.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

За Монреаль выступают украинские футболисты Геннадий Синчук и Иван Лосенко.

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
