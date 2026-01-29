Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов

В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил гол на последних секундах поединка и вывел лиссабонскую команду в плей-офф.

Популярный портал The Touchline обратил внимание на невероятный факт – 24-летний футболист имеет столько же результативных ударов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, как и Винисиус Жуниор.

Вингер мадридского клуба провел восемь матчей в еврокубках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу, отдав при этом пять результативных передач.

Следующим соперником «Бенфики» станет либо итальянский «Интер», либо снова придется играть с мадридским «Реалом».