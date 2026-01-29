Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 января 2026, 15:17 |
1416
2

Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов

Вратарь сборной Украины сравнялся с бразильским вингером по забитым голам в еврокубках

29 января 2026, 15:17 |
1416
2 Comments
Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил гол на последних секундах поединка и вывел лиссабонскую команду в плей-офф.

Популярный портал The Touchline обратил внимание на невероятный факт – 24-летний футболист имеет столько же результативных ударов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, как и Винисиус Жуниор.

Вингер мадридского клуба провел восемь матчей в еврокубках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу, отдав при этом пять результативных передач.

Следующим соперником «Бенфики» станет либо итальянский «Интер», либо снова придется играть с мадридским «Реалом».

По теме:
ВИДЕО. Трубин довел Моуриньо до слез. Жозе расплакался после гола украинца
Тренер Интера: «Не должны оглядываться на то, чего еще не удалось достичь»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Трубину респект, он уже в истории»
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал Анатолий Трубин Винисиус Жуниор
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пегула и Рыбакина определили вторую финалистку Australian Open 2026
Теннис | 29 января 2026, 14:06 6
Пегула и Рыбакина определили вторую финалистку Australian Open 2026
Пегула и Рыбакина определили вторую финалистку Australian Open 2026

Елена в двух сетах переиграла Джессику и поборется за трофей мейджора против Соболенко

Сага о тяге Бернабе
Футбол | 29 января 2026, 14:58 0
Сага о тяге Бернабе
Сага о тяге Бернабе

Sport.ua – об олимпийском чемпионе Адриане Бернабе, который остается преданным желто-синим цветам

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Ещё интересный факт: Трубин забил в ЛЧ больше мячей, чем все украинские игроки в этом сезоне вместе взятые, а может и за несколько сезонов, что там было в прошлом?
Ответить
+1
Singularis
А сколько пенальти взял Вини?
Ответить
0
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем