Сумасшедший факт. Трубин забил гол и догнал Винисиуса в Лиге чемпионов
Вратарь сборной Украины сравнялся с бразильским вингером по забитым голам в еврокубках
В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.
Главным героем этого противостояния стал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, который забил гол на последних секундах поединка и вывел лиссабонскую команду в плей-офф.
Популярный портал The Touchline обратил внимание на невероятный факт – 24-летний футболист имеет столько же результативных ударов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, как и Винисиус Жуниор.
Вингер мадридского клуба провел восемь матчей в еврокубках, в которых записал на свой счет одну результативную передачу, отдав при этом пять результативных передач.
Следующим соперником «Бенфики» станет либо итальянский «Интер», либо снова придется играть с мадридским «Реалом».
🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Benfica's goalkeeper Anatoliy Trubin has scored the same goals in the Champions League this season as Vinicius Jr.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 29, 2026
Trubin scored the goal against Real Madrid that sent Benfica to the UCL KO round. ✨ pic.twitter.com/tEtpRGaRcC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена в двух сетах переиграла Джессику и поборется за трофей мейджора против Соболенко
Sport.ua – об олимпийском чемпионе Адриане Бернабе, который остается преданным желто-синим цветам