Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда

Клуб АПЛ Кристал Пэлас продает основного форварда Жана-Филлиппа Матета, а на его место уже подыскали замену – нападающего Вулверхэмптона Йоргена Странда Ларсена.

Трансфер игрока обойдется лондонцам в 50 миллионов фунтов – это с запасом в 15 миллионов станет новым трансферным рекордом клуба.

25-летний Ларсен в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах.

Сообщается, что руководство Вулверхэмптона уже не верит, что можно спасти сезон АПЛ, где команда идет последней, поэтому готово выгодно продавать лидеров.