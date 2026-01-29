Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 января 2026, 16:45 | Обновлено 29 января 2026, 17:17
Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда

Кристал Пэлас договорился о переходе Ларсена

Новый трансферный рекорд. Клуб АПЛ покупает форварда
Клуб АПЛ Кристал Пэлас продает основного форварда Жана-Филлиппа Матета, а на его место уже подыскали замену – нападающего Вулверхэмптона Йоргена Странда Ларсена.

Трансфер игрока обойдется лондонцам в 50 миллионов фунтов – это с запасом в 15 миллионов станет новым трансферным рекордом клуба.

25-летний Ларсен в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах.

Сообщается, что руководство Вулверхэмптона уже не верит, что можно спасти сезон АПЛ, где команда идет последней, поэтому готово выгодно продавать лидеров.

Йорген Странд Ларсен Кристал Пэлас Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
