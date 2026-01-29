Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Мирон МАРКЕВИЧ: «Трубину респект, он уже в истории»

В самом престижном футбольном европейском турнире не обошлось без сенсаций

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о завершающих поединках группового раунда Лиги чемпионов УЕФА:

– Помнится, когда УЕФА вводило новую формулу проведения еврокубковых соревнований, многие эксперты воспринимали ее неоднозначно. Потребовалось время, чтобы четко определиться нужно ли это нововведение.

По крайней мере, болельщики могут быть довольны: интрига сохранялась буквально до финального свистка, как при попадании в 1/8 финала, так и в раунд плей-офф. Это очень важно, когда проходных матчей почти нет.

– Сразу пять представителей АПЛ сумели пробиться в первую восьмерку.

– Это еще одно свидетельство того, какая лига сильнейшая. Успешная организация футбольного хозяйства в Англии, где учтен каждый пустяк, фантастические капиталовложения гарантируют достижение нужных результатов.

– Стало ли для вас неожиданностью, что гранды – ПСЖ, «Реал» еще должны провести дополнительные поединки для продолжения борьбы за главный трофей?

– Конечно, ждал от парижан и мадридцев большего. В последнем туре все было в их руках, но не так случилось, как предполагалось. Особенно досадно за «Реал», ведь «Бенфику» нельзя назвать топ-командой. Хотя справедливости ради следует сказать, что ПСЖ и «Реал» сдали по сравнению с прошлым сезоном. Это можно объяснить на мой взгляд, какими-то проблемами внутри этих команд.

– Упомянутая «Бенфика» стала автором сенсации, нанеся с нужным счетом поражение «Реалу» и продолжит выступления в основном раунде. Решающий гол записал в свой актив в компенсированное время украинский вратарь португальцев Анатолий Трубин.

– Трубину – респект, он уже вписал свое имя в историю этого именитого клуба. Внес весомый вклад в этот успех еще один украинец в составе «Бенфики» – Георгий Судаков. Он не провел выдающийся матч, но доказал, что лиссабонский клуб не прогадал в его приглашении.

– Уже выбыли из борьбы за главный приз такие известные клубы, как «Марсель», «Наполи», «Вильярреал», «Атлетик», «Аякс», ПСВ. Следует ли ожидать сюрпризов и на стадии 1/16 финала?

– Все может быть, хотя я не думаю, что у тех же ПСЖ, «Реала» возникнут какие-то трудности с попаданием в следующий раунд. Более того, убежден, что с имеющимся подбором исполнителей они остаются главными претендентами на завоевание почетного трофея.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
