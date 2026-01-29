Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 09:33 |
В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала

Украинский вратарь вывел «Бенфику» в 1/16 финала турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальское издание Maisfutebol отметило решающий гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», назвав этот момент символом всего вечера на «Да Луж».

«Бенфике было недостаточно просто обыграть мадридский Реал – ей было нужно почти утопическое стечение обстоятельств. И оно наступило... благодаря голу вратаря.

Моуринью отправил Трубина в штрафную площадь соперника, и украинский голкипер забил решающий мяч, превратив риск в исторический момент.

Или ты забиваешь, или умираешь стоя — и Трубин сделал это буквально головой. Трубин пошел в чужую штрафную и взлетел, чтобы поставить идеальную точку в незабываемой ночи и закрепить ту самую космическую разницу мячей.

Этот финал был написан звездами», — отмечает издание.

По теме:
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
«В этот вечер он получил...» В Испании отреагировали на гол Трубина Реалу
Бенфика Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал
Дмитрий Олийченко Источник: Maisfutebol
