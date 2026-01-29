В Португалии вынесли вердикт Трубину после его гола в ворота Реала

Португальское издание Maisfutebol отметило решающий гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала», назвав этот момент символом всего вечера на «Да Луж».

«Бенфике было недостаточно просто обыграть мадридский Реал – ей было нужно почти утопическое стечение обстоятельств. И оно наступило... благодаря голу вратаря.

Моуринью отправил Трубина в штрафную площадь соперника, и украинский голкипер забил решающий мяч, превратив риск в исторический момент.

Или ты забиваешь, или умираешь стоя — и Трубин сделал это буквально головой. Трубин пошел в чужую штрафную и взлетел, чтобы поставить идеальную точку в незабываемой ночи и закрепить ту самую космическую разницу мячей.

Этот финал был написан звездами», — отмечает издание.