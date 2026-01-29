Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Марсель – 3:0. Де Дзерби – без плей-офф ЛЧ. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Брюгге
28.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 11:11 | Обновлено 29 января 2026, 11:12
44
0

Брюгге – Марсель – 3:0. Де Дзерби – без плей-офф ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

29 января 2026, 11:11 | Обновлено 29 января 2026, 11:12
44
0
Брюгге – Марсель – 3:0. Де Дзерби – без плей-офф ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Брюгге разгромил Марсель в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел и завершился со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брюгге занял 19-е место с 10 очками и сыграет в 1/16 финала плей-офф. Марсель, тренером которого является Роберто Де Дзерби, оказался на итоговой 25-й позиции с 9 баллами и остался без плей-офф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0

Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Станкович (Брюгге), асcист Карлос Боргес.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ромео Вермант (Брюгге), асcист Александар Станкович.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мамаду Диакон (Брюгге), асcист Александар Станкович.
По теме:
ВИДЕО. Полное отчаяние. Реакция Арбелоа на гол Трубина Реала
Не без помощи Трубина. Де Дзерби прокомментировал вылет Марселя из ЛЧ
Пафос – Славия – 4:1. Шедевр Драгомира, разгром и красная. Видео голов
Брюгге Марсель Лига чемпионов видео голов и обзор Ромео Вермант Александар Станкович Роберто Де Дзерби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:02 1
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала

Украинский голкипер сумел поразить ворота мадридского гранда

Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Футбол | 29 января 2026, 09:12 5
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте
Трубин раскрыл секрет, как ему удалось забить Реалу на 90+8-й минуте

Анатолий прокомментировал свой гол

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.01.2026, 01:44
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Футбол | 29.01.2026, 06:47
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Футбол | 29.01.2026, 10:44
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 48
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 60
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем