28 января Брюгге разгромил Марсель в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел и завершился со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

Брюгге занял 19-е место с 10 очками и сыграет в 1/16 финала плей-офф. Марсель, тренером которого является Роберто Де Дзерби, оказался на итоговой 25-й позиции с 9 баллами и остался без плей-офф.

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0

Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79

Видеообзор матча