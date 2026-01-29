Брюгге – Марсель – 3:0. Де Дзерби – без плей-офф ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26
28 января Брюгге разгромил Марсель в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Ян Брейдел и завершился со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.
Брюгге занял 19-е место с 10 очками и сыграет в 1/16 финала плей-офф. Марсель, тренером которого является Роберто Де Дзерби, оказался на итоговой 25-й позиции с 9 баллами и остался без плей-офф.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Брюгге (Бельгия) – Марсель (Франция) – 3:0
Голы: Диакон, 4, Вермант, 11, Станкович, 79
Видеообзор матча
События матча
