Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Он даже устроил потасовку на тренировке Динамо»
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 11:57 |
1256
0

Йожеф САБО: «Он даже устроил потасовку на тренировке Динамо»

Бывший тренер киевского клуба признался, как тяжело было работать с бразильскими легионерами

29 января 2026, 11:57 |
1256
0
Йожеф САБО: «Он даже устроил потасовку на тренировке Динамо»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил свой период во главе «бело-синей» команды, а также рассказал о главных проблемах, с которыми столкнулся, работая с бразильскими футболистами.

– Расскажите, как вам работалось с бразильцами в «Динамо»?

– Проблемные они: то болит, то тренироваться не хотят, то еще что-то. Да, уровень у них приличный, ничего не скажешь, но характер ужасный. Клебер был очень хорошим футболистом, но с ним приходилось постоянно разговаривать.

Как-то он даже устроил потасовку с Гавранчичем на тренировке «Динамо». Я хотел дисциплинарно наказать Клебера, но за него Гавранчич вступился, сказал, что это он виноват, – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне «Динамо» набрало 26 баллов и разместилось на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата Украины. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и донецкого «Шахтера» – составляет девять пунктов.

В составе «бело-синих» находятся пять легионеров – защитник Алиу Тиаре, вингеры Самба Диалло и Шола Огундана, а также форварды Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце.

По теме:
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом
У Руха перед выездом за границу возникли кадровые проблемы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Йожеф Сабо Клебер Горан Гавранчич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 29.01.2026, 12:46
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Футбол | 29.01.2026, 10:44
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 67
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем