Йожеф САБО: «Он даже устроил потасовку на тренировке Динамо»

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил свой период во главе «бело-синей» команды, а также рассказал о главных проблемах, с которыми столкнулся, работая с бразильскими футболистами.

– Расскажите, как вам работалось с бразильцами в «Динамо»?

– Проблемные они: то болит, то тренироваться не хотят, то еще что-то. Да, уровень у них приличный, ничего не скажешь, но характер ужасный. Клебер был очень хорошим футболистом, но с ним приходилось постоянно разговаривать.

Как-то он даже устроил потасовку с Гавранчичем на тренировке «Динамо». Я хотел дисциплинарно наказать Клебера, но за него Гавранчич вступился, сказал, что это он виноват, – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне «Динамо» набрало 26 баллов и разместилось на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата Украины. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и донецкого «Шахтера» – составляет девять пунктов.

В составе «бело-синих» находятся пять легионеров – защитник Алиу Тиаре, вингеры Самба Диалло и Шола Огундана, а также форварды Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце.