В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились немецкий «Байер» и испанский «Вильярреал». Леверкузенский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Одним из главных героев встречи стал американский полузащитник Малик Тилльман, который оформил дубль еще в первом тайме. Точку в этом противостоянии поставил Алехандро Гримальдо.

Испанский защитник пробил в одно касание из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в нижний левый угол ворот. 3:0 – «желтая субмарина» прекратила свою борьбу в Лиге чемпионов.

«Вильярреал» набрал всего один балл в нынешнем сезоне турнира, разместившись на 35-й позиции. «Байер» занял 16-е место, имея в своем активе 12 пунктов.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0

Голы: Тилльман, 12, 35, Гримальдо, 57

Видеообзор матча: