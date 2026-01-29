Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Байер – Вильярреал – 3:0. Кто потопил желтую субмарину? Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Байер
28.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
Вильярреал
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:13 |
Байер – Вильярреал – 3:0. Кто потопил желтую субмарину? Видео голов и обзор

Испанский клуб потерпел разгромное поражение на выезде и покинул Лигу чемпионов

Байер – Вильярреал – 3:0. Кто потопил желтую субмарину? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 28 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились немецкий «Байер» и испанский «Вильярреал». Леверкузенский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

Одним из главных героев встречи стал американский полузащитник Малик Тилльман, который оформил дубль еще в первом тайме. Точку в этом противостоянии поставил Алехандро Гримальдо.

Испанский защитник пробил в одно касание из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в нижний левый угол ворот. 3:0 – «желтая субмарина» прекратила свою борьбу в Лиге чемпионов.

«Вильярреал» набрал всего один балл в нынешнем сезоне турнира, разместившись на 35-й позиции. «Байер» занял 16-е место, имея в своем активе 12 пунктов.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 3:0

Голы: Тилльман, 12, 35, Гримальдо, 57

Видеообзор матча:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер), асcист Лукас Васкес.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (Байер), асcист Патрик Шик.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (Байер).
Лига чемпионов Байер Вильярреал Малик Тилльман Алехандро Гримальдо видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 0
