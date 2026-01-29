Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утопили субмарину. Байер уничтожил Вильярреал, оставшись в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Байер
28.01.2026 22:00 – FT 3 : 0
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:09 | Обновлено 29 января 2026, 00:37
51
0

Утопили субмарину. Байер уничтожил Вильярреал, оставшись в Лиге чемпионов

Леверкузенцы дома разгромили оппонентов из Испании

29 января 2026, 00:09 | Обновлено 29 января 2026, 00:37
51
0
Утопили субмарину. Байер уничтожил Вильярреал, оставшись в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января был проведен поединок «Байер» (Германия) – «Вильярреал» (Испания) в последнем, 8-м туре Лиги чемпионов 2025/26.

«Байер» на своем стадионе «БайАрена» в Леверкузене устроил голевое шоу для фанатов.

Немецкий клуб уничтожил соперника из Испании, забив всего три мяча.

У гостей ответить хоть голом не было ни возможности, ни мотивации.

Как итог, «Вильярреал» проиграл со счетом 0:3 и попрощался с Лигой чемпионов, а вот «Байер» будет играть в 1/16 финала турнира.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

«Байер» – «Вильярреал» – 3:0

Голы: Тилльман, 12, 35, Гримальдо, 57

Фотогалерея матча:

По теме:
Трубин стал первым голкипером в истории еврокубков, забившим гол Реалу
Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Трубин вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Впервые за 70 лет!
Байер Лига чемпионов Вильярреал Алехандро Гримальдо Малик Тилльман
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 28 января 2026, 22:13 11
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28 января 2026, 16:57 14
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026

Анастасия выиграла индивидуальную гонку в Шушене

Украинский тренер прекратил сотрудничество с УАФ и покинул сборную
Футбол | 28.01.2026, 21:52
Украинский тренер прекратил сотрудничество с УАФ и покинул сборную
Украинский тренер прекратил сотрудничество с УАФ и покинул сборную
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Футбол | 28.01.2026, 19:10
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем