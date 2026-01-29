Утопили субмарину. Байер уничтожил Вильярреал, оставшись в Лиге чемпионов

28 января был проведен поединок «Байер» (Германия) – «Вильярреал» (Испания) в последнем, 8-м туре Лиги чемпионов 2025/26.

«Байер» на своем стадионе «БайАрена» в Леверкузене устроил голевое шоу для фанатов.

Немецкий клуб уничтожил соперника из Испании, забив всего три мяча.

У гостей ответить хоть голом не было ни возможности, ни мотивации.

Как итог, «Вильярреал» проиграл со счетом 0:3 и попрощался с Лигой чемпионов, а вот «Байер» будет играть в 1/16 финала турнира.

Лига чемпионов. 8-й тур, 28 января

«Байер» – «Вильярреал» – 3:0

Голы: Тилльман, 12, 35, Гримальдо, 57

Фотогалерея матча: