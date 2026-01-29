Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?
Лига чемпионов
29 января 2026, 00:41
Украинский вратарь Бенфики вошел в историю турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал пятым вратарем, забившим гол в матче Лиги чемпионов.

Произошло это в поединке 8-го тура этапа лиги сезона 2025/26, в котором «орлы» победили Реал Мадрид со счетом 4:2.

Решающий гол в матче забил именно Трубин, подарив Бенфике выход в плей-офф Лиги чемпионов.

До Трубина забивать голы в турнире удавалось только четырем голкиперам.

Голкиперы с забитыми голами в матче Лиги чемпионов

  • Ханс-Йорг Бутт (трижды)
  • Синан Болат
  • Винсент Эньяма
  • Иван Проведель
  • Анатолий Трубин
По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Анатолий Трубин Ханс-Йорг Бутт Винсент Эньяма Иван Проведель статистика Бенфика Реал Мадрид Лига чемпионов Бенфика - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kryakr
а Палоп?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
