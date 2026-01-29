Трубин – пятый голкипер в истории с голом в ЛЧ. Кто забивал до украинца?

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал пятым вратарем, забившим гол в матче Лиги чемпионов.

Произошло это в поединке 8-го тура этапа лиги сезона 2025/26, в котором «орлы» победили Реал Мадрид со счетом 4:2.

Решающий гол в матче забил именно Трубин, подарив Бенфике выход в плей-офф Лиги чемпионов.

До Трубина забивать голы в турнире удавалось только четырем голкиперам.

Голкиперы с забитыми голами в матче Лиги чемпионов

Ханс-Йорг Бутт (трижды)

Синан Болат

Винсент Эньяма

Иван Проведель

Анатолий Трубин