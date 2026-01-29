ФОТО. Трубин двумя словами отреагировал на свой безумный гол в ворота Реала

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на свой гол в победном матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Без слов...🤯».

В Stories Анатолий добавил фото того самого мяча, которым был забит гол.

Ранее сообщалось, что Трубин стал лишь 5-м вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.

