ФОТО. Трубин двумя словами отреагировал на свой безумный гол в ворота Реала
«Без слов»
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин отреагировал на свой гол в победном матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:
«Без слов...🤯».
В Stories Анатолий добавил фото того самого мяча, которым был забит гол.
Ранее сообщалось, что Трубин стал лишь 5-м вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.
