29 января 2026, 01:49
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала

Тренер Барселоны похвалил украинца за результативный удар

Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал гол украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Я видел, как вратарь «Бенфики» забил гол в ворота «Реала», это был хороший удар головой. Я проходил мимо и увидел это по телевизору, вот и все. Больше я ничего не видел», - цитирует Флика Barca Times.

Гол Трубина в компенсированное время к матчу с «Реалом» вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов. Украинец поставил точку в встрече, сделав счет 4:2 в пользу своей команды.

Ранее сообщалось о том, что Дарио Срна, не подбирая слов, отреагировал на гол Трубина.

