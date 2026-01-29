«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Тренер Барселоны похвалил украинца за результативный удар
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал гол украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
«Я видел, как вратарь «Бенфики» забил гол в ворота «Реала», это был хороший удар головой. Я проходил мимо и увидел это по телевизору, вот и все. Больше я ничего не видел», - цитирует Флика Barca Times.
Гол Трубина в компенсированное время к матчу с «Реалом» вывел «Бенфику» в плей-офф Лиги чемпионов. Украинец поставил точку в встрече, сделав счет 4:2 в пользу своей команды.
Ранее сообщалось о том, что Дарио Срна, не подбирая слов, отреагировал на гол Трубина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился со счетом 1:2
Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец