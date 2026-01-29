Другие новости29 января 2026, 02:01 | Обновлено 29 января 2026, 02:05
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
Анатолий Трубин пребывает в шоке
29 января 2026, 02:01 | Обновлено 29 января 2026, 02:05
Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин проявив первую активность в соцсетях после .
24-летний футболист опубликовал сторис в Instagram.
Трубин поделился фотографией, сделанной в раздевалке лиссабонцев после матча.
На фото – игровой мяч с автографами всех футболистов преположительно «Бенфики» и подпись: «No words» («Нет слов»).
