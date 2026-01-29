Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал

Анатолий Трубин пребывает в шоке

ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин проявив первую активность в соцсетях после .

24-летний футболист опубликовал сторис в Instagram.

Трубин поделился фотографией, сделанной в раздевалке лиссабонцев после матча.

На фото – игровой мяч с автографами всех футболистов преположительно «Бенфики» и подпись: «No words» («Нет слов»).

Анатолий Трубин Лига чемпионов Бенфика сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
