ФОТО. Как это было: гол Трубина в ворота Реала на 90+8-й минуте матча ЛЧ

Смотрите фотогалерею безумного момента – Анатолий вывел Бенфику в плей-офф!
28 января Бенфика переиграла Реал со счетом 4:2 в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 и вышла в 1/16 финала плей-офф турнира.
Решающий четвертый гол орлов на 90+8-й минуте забил украинский голкипер Анатолий Трубин.
Трубин пошел в штрафную площадь соперников на последний штрафной удар в поединке, поскольку Бенфике необходим был четвертый мяч, чтобы обойти Марсель в таблице ЛЧ по разнице забитых / пропущенных и занять 24-е место.
После точного навеса от Фредрика Эурснеса Анатолий пробил головой и поразил ворота соперников.
Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января
Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:2
Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58
Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)
