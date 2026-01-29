Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как это было: гол Трубина в ворота Реала на 90+8-й минуте матча ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:53 | Обновлено 29 января 2026, 01:58
ФОТО. Как это было: гол Трубина в ворота Реала на 90+8-й минуте матча ЛЧ

Смотрите фотогалерею безумного момента – Анатолий вывел Бенфику в плей-офф!

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января Бенфика переиграла Реал со счетом 4:2 в матче восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 и вышла в 1/16 финала плей-офф турнира.

Решающий четвертый гол орлов на 90+8-й минуте забил украинский голкипер Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин пошел в штрафную площадь соперников на последний штрафной удар в поединке, поскольку Бенфике необходим был четвертый мяч, чтобы обойти Марсель в таблице ЛЧ по разнице забитых / пропущенных и занять 24-е место.

После точного навеса от Фредрика Эурснеса Анатолий пробил головой и поразил ворота соперников.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото моментов до гола, а также с кадрами празднования Бенфики!

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)

