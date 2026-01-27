Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
27 января 2026, 11:05 | Обновлено 27 января 2026, 12:18
74

Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Элина в двух сетах разобралась с Коко в четвертьфинале мейджора в Мельбурне

27 января 2026, 11:05 | Обновлено 27 января 2026, 12:18
74 Comments
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Коко Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 1:6, 2:6

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Гауфф и одержала вторую победу. Впервые Элина одолела Коко пять лет назад во втором круге Australian Open.

Элина провела четвертый четвертьфинал на мейджоре в Мельбурне и впервые вышла в полуфинал. В прошлом году она уступила на стадии 1/4 финала Мэдисон Киз.

В полуфинале Aus Open 2026 Свитолина выйдет на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая ранее одолела Иву Йович.

Теперь у Элины есть полуфинал на трех из четырех турниров Grand Slam. Пока что только на Ролан Гаррос украинка ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Всего для Свитолиной это будет четвертый полуфинал на слэмах в карьере, в котором она поборется за дебютный финал.

Элина также продлила винстрик до десяти поединков. 11 января она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Комментарии 74
pricolist
Елінка сьогодні зіграла як справжня королева тенісу, неймовірна влучність, мінімум помилок, круті ейси. Наша гордість
Ответить
+24
introvert
Браво, Еліна!!! Шедевральний матч, просто неможливо було зробити більше. Стерла на порох суперницю. Одного з грандів (без іронії) сучасного туру. Просто анігілювала. Кислий фейс Джона "65-35" Макінроя - буде окремим післяматчевим задоволенням)
Стисло про матч: ось що буває, коли людина з хорошою подачею грає проти людини без подачі. Зазвичай в ролі останньої виступає якась з наших тенісисток, тож приємно нарешті опинитися по інший бік барикад)
Коко сьогодні була ну дуууууже напружена, причому від самого виходу на корт. Боялась Еліну, і недарма)) Вітаю з поверненням в десятку, матуся!!!
Ответить
+23
Alehandro
Еля просто розриває) Гофф чудила, але гра Світоліної це мощь)) Попереду картопляне чудовисько і нам потрібен його скальп))
Ответить
+19
C.Пеклов
Браво наше сонечко!Ось це так перемога!
Ответить
+19
Ser Tka
Розкатала і знищила
Ответить
+19
Ser Tka
УКРАЇНА ДЛЯ ТЕБЕ!!! ДЯКУЄМО!!!
Ответить
+18
Показать Скрыть 2 ответа
Fdail
Ще хочу відмітити, що ця перемога повертає Еліну в десятку світового рейтингу. Й абсолютно справедливо. Бажаю удачі в наступному раунді.
Ответить
+18
pricolist
Історична перемога для Еліни!
Ответить
+16
Kate
Я такого ще не памʼятаю. Але третя ракетка світу було просто розтоптана і розмазана. ЗА 1 ГОДИНУ.
Ответить
+15
C.Пеклов
Молодець Монфілс не улетів,а залишився й попрацював з Еліною над подачею!Яка сьогдні була класна подача,не тільки влучна ,а й потужна!Ще раз браво!
Ответить
+15
Vlad H.
Так потоптатися по третій ракетці - це щось. Неймовірна гра з мінімальною кількістю помилок. Чекаємо такої ж і наступної гри , хоча з бульбозавром буде ох як нелегко. 
Марта ,Даяна , вам є на кого рівнятися. Беріть приклад.
Ответить
+15
Показать Скрыть 2 ответа
dimando560
Оце впевнена гра була. А на останньому геймі, жодних помилок, скеля!
Ответить
+15
andr62
Це було смачно
Ответить
+15
VITASS
Цей сон, цей сон...мені що ночі сниться )))))
Ответить
+15
Андрій Заліщук
Офігіти!!!!! Я просто не вірю в те, що творить Елька!!! Красуня наша, порви ту шмару білоруську!!!!!
Ответить
+14
Показать Скрыть 2 ответа
ptolemeus
Не збавляти обертів, і продовжити так само в наступному матчі.
Ответить
+14
Показать Скрыть 2 ответа
Nostradamus
Ох як же круто!! Богиня!) Це вже топ-10. І Собачуха гризе нігті..
Ответить
+14
Serg_Al
Яка ж молодець наша Елінка!  Так впевнено розгромити дуже сильну американську тенісистку!  Як же вона нас порадувала сьогодні! Дуже дякуємо тобі і бажаємо подальших успіхів. Дуже чекаємо, що ти зможеш обіграти бульбозавра!
Ответить
+13
shakhtarforewer
Це було епічно!!!
Ответить
+13
Тарас Галишко
Супер гра і супер результат! Браво!!!
Ответить
+12
