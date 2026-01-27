Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В четвертьфинале украинка в двух сетах разгромила третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Коко Гауфф (США) – Элина Свитолина (Украина) [12] – 1:6, 2:6

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Гауфф и одержала вторую победу. Впервые Элина одолела Коко пять лет назад во втором круге Australian Open.

Элина провела четвертый четвертьфинал на мейджоре в Мельбурне и впервые вышла в полуфинал. В прошлом году она уступила на стадии 1/4 финала Мэдисон Киз.

В полуфинале Aus Open 2026 Свитолина выйдет на корт против первой ракетки мира Арины Соболенко, которая ранее одолела Иву Йович.

Теперь у Элины есть полуфинал на трех из четырех турниров Grand Slam. Пока что только на Ролан Гаррос украинка ни разу не проходила дальше четвертьфинала.

Всего для Свитолиной это будет четвертый полуфинал на слэмах в карьере, в котором она поборется за дебютный финал.

Элина также продлила винстрик до десяти поединков. 11 января она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Окленде.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine