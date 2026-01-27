Усик попал в заявку Полесья на товарищеский матч против Ванкувера

Во вторник, 27 января, состоится товарищеский матч между житомирским «Полесьем» и канадским «Ванкувером», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Команды сыграют в испанской Марбелье, где команда Руслана Ротаня проводит тренировочные сборы. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник житомирского клуба определился со стартовым составом на этот поединок. Нападающий «Полесья» и чемпион мира в супертяжелом весе, боксер Александр Усик попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Подопечные Ротаня набрали 30 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидеров составляет пять пунктов.

Стартовый состав Полесья на товарищеский матч с Ванкувером: