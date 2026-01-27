Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 12:19 | Обновлено 27 января 2026, 12:33
0

Усик попал в заявку Полесья на товарищеский матч против Ванкувера

Соперником житомирского клуба станет представитель Major League Soccer (MLS)

ФК Полесье Житомир. Александр Усик

Во вторник, 27 января, состоится товарищеский матч между житомирским «Полесьем» и канадским «Ванкувером», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Команды сыграют в испанской Марбелье, где команда Руслана Ротаня проводит тренировочные сборы. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник житомирского клуба определился со стартовым составом на этот поединок. Нападающий «Полесья» и чемпион мира в супертяжелом весе, боксер Александр Усик попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Подопечные Ротаня набрали 30 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Отставание от лидеров составляет пять пунктов.

Стартовый состав Полесья на товарищеский матч с Ванкувером:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
