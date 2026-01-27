Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 13:47
Хачериди дебютировал в новой команде после того, как покинул Черноморец

Экс-защитник сборной Украины помог «Профану» одолеть соперника из Одессы

ФК Черноморец Одесса. Евгений Хачериди

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди дебютировал в составе медиафутбольного клуба «Профан», который возглавляет его бывший одноклубник Николай Морозюк.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и снег, опытный 38-летний футболист помог своей команде одолеть соперника из Одессы со счетом 2:0.

После двух туров «Профан» набрал три балла и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице, однако следует отметить, что команды имеют разное количество сыгранных матчей.

Хачериди защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2018 год, сыграв за первую команду 237 матчей (восемь голов и две результативные передачи). В составе «бело-синих» защитник трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды завоевал Кубок и трижды – Суперкубок Украины.

С августа 2025 года Евгений играл за одесский «Черноморец», в составе которого провел 11 матчей.

Турнирная таблица Кубка UA Steel:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Черноморец Одесса Евгений Хачериди Николай Морозюк медиафутбол PROFAN
Николай Тытюк Источник: Instagram
